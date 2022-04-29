МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", — говорится в сообщении.

С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, это минимизирует риски его завоза, уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы у детей в 12 странах мира.

Как сообщалось в середине апреля, ВОЗ анализирует информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что в ходе лабораторных исследований не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.