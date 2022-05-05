МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавируса, растет, следует из еженедельной эпидемиологической сводки по COVID-19, представленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ученые: новые версии омикрона могут вызвать волну заболеваемости

"Три подвида омикрона BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 приобрели несколько дополнительных мутаций, которые могут повлиять на их характеристики (BA.4 и BA.5 имеют мутации deal 69/70, L452R и F486V; BA.2.12.1 имеет мутации L452Q и S704L). Согласно информации (международной базы данных геномов вирусов — ред.) GISAID и отчетам региональных отделений ВОЗ и государств, число случаев и число стран, сообщающих об обнаружении этих трех вариантов, растут", — говорится в документе.

Также, по данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться. За неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля).

Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и более шести миллионов смертей от коронавируса.