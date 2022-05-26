МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие — главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны", — сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

Она отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции. Но защищать свое здоровье нужно, для этого следует чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в стране, где это заболевание выявлено, пояснила Попова.