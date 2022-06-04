МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ситуация с лекарственными препаратами в России нормальная, проблем нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Нормально. Все хорошо", — ответила она на вопрос журналистов РИА Новости о ситуации с лекарственными препаратами.

Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщал, что Россия не фиксирует отказов зарубежных производителей от поставки лекарств.