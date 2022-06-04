2022-06-04T14:43:22+03:00
2022-06-04T14:43:22+03:00
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2022
https://1prime.ru/health/20220604/837083207.html
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации на рынке лекарств
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Ситуация с лекарственными препаратами в России нормальная, проблем нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Нормально. Все хорошо", — ответила она на вопрос журналистов... ПРАЙМ, 04.06.2022
общество , потребрынок, здоровье, бизнес, экономика, новости, росздравнадзор, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ситуация с лекарственными препаратами в России нормальная, проблем нет, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Нормально. Все хорошо", — ответила она на вопрос журналистов РИА Новости о ситуации с лекарственными препаратами.
Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщал, что Россия не фиксирует отказов зарубежных производителей от поставки лекарств.