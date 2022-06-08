2022-06-08T13:49:00+03:00

2022-06-08T13:57:13+03:00

2022-06-08T13:49:00+03:00

2022

https://1prime.ru/health/20220608/837117595.html

В России начали тестировать вакцину и лекарства от оспы

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https://россиясегодня.рф

В России сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы, а также лекарств от этого заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Новость дополняется ПРАЙМ, 08.06.2022

общество , здоровье, новости, минздрав, михаил мурашко, вакцина, лекарства

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60