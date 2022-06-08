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2022
https://1prime.ru/health/20220608/837117595.html
В России начали тестировать вакцину и лекарства от оспы
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В России сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы, а также лекарств от этого заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Новость дополняется ПРАЙМ, 08.06.2022
общество , здоровье, новости, минздрав, михаил мурашко, вакцина, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В России сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы, а также лекарств от этого заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Новость дополняется