Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в стране
Роспотребнадзор: оспы обезьян в России нет, тест-системы для выявления поступили в регионы
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В России не зарегистрировано случаев оспы обезьян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что изготовленные центром "Вектор" Роспотребнадзора тест-системы для выявления заболевания уже поступили в регионы.
Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/health/20220608/837121644.html
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