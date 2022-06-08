МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В России не зарегистрировано случаев оспы обезьян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В России начали тестировать вакцину и лекарства от оспы

"На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что изготовленные центром "Вектор" Роспотребнадзора тест-системы для выявления заболевания уже поступили в регионы.

Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны, отметили в ведомстве.