МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В России изобретена технология приготовления винного напитка, способствующего похудению. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ — организатора интенсива Архипелаг 2022. Россиян предупредили, какую черешню не нужно покупать

"В России разработана технология приготовления винного напитка, который обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами…. Проект представят в рамках проектно-образовательного интенсива Архипелаг 2022", — отмечается в документе.

Новая технология производства напитка разработана командой "Золотой цветок" из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для производства напитка используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье, а также растительные экстракты с биологически активными веществами. При этом объёмная доля спирта в таком напитке сохраняется на уровне вина – в районе 13%.

Лидер проекта Егор Нестеров рассказал, что на данный момент разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью. Напиток имеет множество свойств, причем их большая часть достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими характеристиками.

Нестеров подчеркнул, что для более активного развития проекта необходимо производство, на котором возможно получение напитка в промышленных масштабах, а также налаживание контакта с торговыми сетями для реализации продукта.

"В поисках поддержки мы заявили свой проект для участия в акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022", который пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе", — заключил лидер проекта.