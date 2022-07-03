В Роспотребнадзоре заявили, что случаев оспы обезьян в России нет
Роспотребнадзор: случаев оспы обезьян в России нет, принятые меры снижают риск её появления
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски её появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба ведомства.
"Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", — говорится в сообщении.
В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, уточнили в пресс-службе.
ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, пояснили в Роспотребнадзоре.
В российские регионы направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/health/20220703/837371642.html
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