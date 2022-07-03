МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Принятые Роспотребнадзором меры профилактики оспы обезьян существенно снижают риски её появления в России, случаев болезни в стране нет, сообщила пресс-служба ведомства. Pfizer: новая волна COVID-19 уже началась

"Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", — говорится в сообщении.

В мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, уточнили в пресс-службе.

ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, пояснили в Роспотребнадзоре.

В российские регионы направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.