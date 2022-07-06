МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минздрав России рекомендовал регионам возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, следует из приказа, размещенного на официальном портале правовой информации. Минздрав зарегистрировал новую назальную вакцину от коронавируса

"…Организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекций", — говорится в документе.

До 10 июля пациенты с COVID должны быть постепенно переведены из перепрофилированных больниц в медучреждения, специализирующихся на инфекционных заболеваниях.