МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в Россию, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко. Минздрав призвал расширять ассортимент российских лекарств

"В настоящий момент у нас нет информации, что какой-то из зарубежных производителей отказался от поставки медицинских изделий", — сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.

Астапенко также отметила, что логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, однако в настоящее время они решаются

"Логистические проблемы были. Сейчас совместно с Министерством транспорта РФ логистические вопросы отрабатываются", — сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.

По словам Елены Астапенко, более 31% медицинских изделий в России являются отечественными.