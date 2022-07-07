Минздрав: зарубежные производители не отказались от поставок медизделий
В Минздраве заявили, что никто из зарубежных производителей не отказался от поставок медизделий
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Информации о том, что кто-то из зарубежных производителей отказался от поставок медизделий в Россию, нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
"В настоящий момент у нас нет информации, что какой-то из зарубежных производителей отказался от поставки медицинских изделий", — сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
Астапенко также отметила, что логистические проблемы с поставками медицинских изделий были, однако в настоящее время они решаются
"Логистические проблемы были. Сейчас совместно с Министерством транспорта РФ логистические вопросы отрабатываются", — сказала Астапенко на рабочей встрече в Госдуме по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности в условиях текущей экономической ситуации.
По словам Елены Астапенко, более 31% медицинских изделий в России являются отечественными.
https://1prime.ru/health/20220707/837407437.html
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