В Роспотребнадзоре оценили перспективы введения ограничений против COVID-19
Эксперт Семенов заявил о ненужности введения ограничений из-за новой волны COVID-19
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вводить какие-либо ограничения в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет необходимости, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что основной мерой противодействия распространению коронавирусной инфекции остается "максимальный охват вакцинацией, и подчеркнул, что "ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет".
В то же время Семенов допустил, что ситуация может измениться: "Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас".
https://1prime.ru/health/20220708/837420209.html
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