МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вводить какие-либо ограничения в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет необходимости, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Об этом сообщает РИА Новости. Pfizer: новая волна COVID-19 уже началась

Он отметил, что основной мерой противодействия распространению коронавирусной инфекции остается "максимальный охват вакцинацией, и подчеркнул, что "ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет".

В то же время Семенов допустил, что ситуация может измениться: "Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас".