МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сейчас подвиды штамма "омикрон" быстро распространяются в мире, к осени может произойти вспышка в России, предупредил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. В Роспотребнадзоре оценили перспективы введения ограничений против COVID-19

По его словам, на сегодняшний день подвиды "омикрона" ВА.4 и ВА.5 становятся в мире доминирующими, и в настоящий момент они быстро распространяются в мире.

"По осени ждем вспышку и у нас", — предупредил Мясников, добавив, что вакцинация и антитела от перенесенного ранее COVID-19 не спасут от коронавируса в новую волну, но в новой вариации болезнь в большинстве случаев переносится легко — симптомы схожи с обычным ОРЗ. Однако люди из группы риска — прежде всего, пожилые и ослабленные — могут переносить заболевание тяжело, и им по-прежнему необходима вакцинация.