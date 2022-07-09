Академик рассказал о путях завоза новых вариантов "омикрона" в Россию
Академик Нетесов сообщил, что новые варианты "омикрона" могут попасть в Россию с туристами
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Новые штаммы в Россию привозят преимущественно туристы, которых в настоящее время особенно много в Турции, заявил в интервью "Известиям" заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.
Он отметил, что новые штаммы привозят в страну главным образом туристы, которых сегодня особенно много в Турции.
"Через две-три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса", — заклдючил академик.
https://1prime.ru/health/20220709/837435706.html
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