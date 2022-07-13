ЦЮРИХ, 13 июл — ПРАЙМ. Масочный режим должен стать ключевым инструментом стран в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналитики ЦБ ожидают, что спад российской экономики будет менее глубоким

"Маски — испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения COVID-19, и по мере роста случаев передачи (вируса — ред.) и госпитализаций они должны стать ключевым инструментом в усилиях государств по борьбе с COVID-19", — заявили в ВОЗ.

Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны регулярно пересматривать меры по реагированию на пандемию коронавируса в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Среди проверенных мер он назвал масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID.

По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.