МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Появление в России новых вариантов омикрон-штамма коронавируса приведет к росту числа заражений, что и наблюдается сейчас в Москве, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Роспотребнадзоре сравнили опасность COVID-19 и других ОРВИ

"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице", — передает ее слова пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что новые разновидности штамма не приводят к более тяжелому течению заболевания или к увеличению количества занятых коек. Несмотря на это, россиян призвали сохранять высокую степень готовности к возможным новым вызовам.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 4 238 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1283 человека, умерли 43 пациента.