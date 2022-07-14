Россиян предупредили об очередной волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о всплеске коронавируса из-за новых вариантов "омикрона"
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Появление в России новых вариантов омикрон-штамма коронавируса приведет к росту числа заражений, что и наблюдается сейчас в Москве, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице", — передает ее слова пресс-служба ведомства.
При этом уточняется, что новые разновидности штамма не приводят к более тяжелому течению заболевания или к увеличению количества занятых коек. Несмотря на это, россиян призвали сохранять высокую степень готовности к возможным новым вызовам.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 4 238 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1283 человека, умерли 43 пациента.
https://1prime.ru/health/20220714/837490258.html
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