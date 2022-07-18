Инфекционист рассказал, когда ждать новых пиков заболеваемости COVID-19
Инфекционист Сапронов предсказал новые пики заболеваемости COVID-19 в августе и октябре
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Новые пики заболеваемости COVID-19 придутся на август и октябрь, — такой прогноз дал в беседе с "Известиями" главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.
"Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам", — заявил Сапронов.
Второго пика, по его словам, следует ожидать в конце августа — начале сентября или в сентябре-октябре, когда из отпусков вернутся оставшиеся отдыхающие.
https://1prime.ru/health/20220718/837516632.html
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