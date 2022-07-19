МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пять человек, заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", выявлены в Москве, болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. Правительство отменило коронавирусные ограничения для пересечения границы

Отмечается, что геномные последовательности, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон", загружены в базу VGARus. Забор материала датирован июлем.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что болезнь протекает в легкой форме, госпитализированных среди пациентов нет.