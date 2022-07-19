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Роспотребнадзор сообщил о пяти заболевших подвидом коронавируса в Москве
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Пять человек, заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", выявлены в Москве, болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. Отмечается, что... ПРАЙМ, 19.07.2022
общество , здоровье, новости, россия, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пять человек, заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", выявлены в Москве, болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что геномные последовательности, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон", загружены в базу VGARus. Забор материала датирован июлем.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что болезнь протекает в легкой форме, госпитализированных среди пациентов нет.