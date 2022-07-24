Роспотребнадзор строго контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
Роспотребнадзор строго контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что санитарно-карантинный контроль был усилен, и на всей территории страны есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян, медики ознакомились с порядком действий при выявлении подозрений оспы.
"Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", — добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/health/20220724/837589931.html
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