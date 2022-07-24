МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Роспотребнадзор заявил, что новых случаев оспы обезьян в России нет

"В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что санитарно-карантинный контроль был усилен, и на всей территории страны есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян, медики ознакомились с порядком действий при выявлении подозрений оспы.

"Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", — добавляется в сообщении.