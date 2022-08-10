МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России в августе начнется подъем заболеваемости COVID-19, а к сентябрю — спад, спрогнозировала в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Российский бизнес не будет обязывать работников носить маски из-за COVID-19

По ее мнению, новая волна заболеваемости будет развиваться по тому же сценарию, как это происходило в Южной Африке, а затем в США и Европе.

"Это происходит практически во всех странах, за исключением Японии и России. В Япония — из-за того, что она географически обособлена от других стран. В России — из-за увеличившегося уровня изоляции. Чем меньше люди ездят и перемещаются между странами, тем дольше может откладываться вспышка", — сказала Анча Баранова.

При этом она отметила, что очередная волна COVID-19 в мире вызвана омикроном B.A.5, который называют "ниндзя", но ее гребень, на взгляд Барановой, уже пройден — волна идет на спад.