Биолог назвала сроки новой волны COVID-19 в России
Биолог Баранова: в августе в России начнется подъем заболеваемости COVID-19
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России в августе начнется подъем заболеваемости COVID-19, а к сентябрю — спад, спрогнозировала в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
По ее мнению, новая волна заболеваемости будет развиваться по тому же сценарию, как это происходило в Южной Африке, а затем в США и Европе.
"Это происходит практически во всех странах, за исключением Японии и России. В Япония — из-за того, что она географически обособлена от других стран. В России — из-за увеличившегося уровня изоляции. Чем меньше люди ездят и перемещаются между странами, тем дольше может откладываться вспышка", — сказала Анча Баранова.
При этом она отметила, что очередная волна COVID-19 в мире вызвана омикроном B.A.5, который называют "ниндзя", но ее гребень, на взгляд Барановой, уже пройден — волна идет на спад.
https://1prime.ru/health/20220810/837743450.html
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