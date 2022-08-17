МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. СМИ: в России обнаружен новый штамм COVID-19 – гибрид "омикрона" и "дельты"

Он отметил, что доминирующие сейчас линии штамма "омикрон" в значительной степени менее патогенны и реже приводят к летальному исходу по сравнению с вариантом "дельта", но при повторном заражении болезнь может протекать гораздо тяжелее, чем это было в первый раз.

"Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека", — сообщил Крючков, уточнив, что это может быть связано с последствиями воздействия коронавируса на организм.

"Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую", — отметил иммунолог.