Иммунолог предупредил об опасностях при повторном заболевании COVID-19
Иммунолог Крючков рассказал о более тяжелом протекании заболевания при повторном COVID-19
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Он отметил, что доминирующие сейчас линии штамма "омикрон" в значительной степени менее патогенны и реже приводят к летальному исходу по сравнению с вариантом "дельта", но при повторном заражении болезнь может протекать гораздо тяжелее, чем это было в первый раз.
"Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека", — сообщил Крючков, уточнив, что это может быть связано с последствиями воздействия коронавируса на организм.
"Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую", — отметил иммунолог.
https://1prime.ru/health/20220817/837805177.html
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