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В Минздраве допустили резкий рост заболеваемости COVID-19
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Число заболевших COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч в сутки, сообщил "Известиям" главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Он отметил, что "во многих... ПРАЙМ, 20.09.2022
новости, общество , здоровье, covid-19, россия, заболеваемость, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч в сутки, сообщил "Известиям" главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Он отметил, что "во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется".
Вместе с тем в последнее время, по словам Чуланова, тяжелое течение болезни развивается не только у граждан из групп риска, но и у тех заболевших, кто вовремя не вакцинировался.
"Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад", — констатировал инфекционист.