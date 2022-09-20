МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч в сутки, сообщил "Известиям" главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Попова заявила о прохождении пиков заболеваемости COVID-19

Он отметил, что "во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется".

Вместе с тем в последнее время, по словам Чуланова, тяжелое течение болезни развивается не только у граждан из групп риска, но и у тех заболевших, кто вовремя не вакцинировался.

"Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад", — констатировал инфекционист.