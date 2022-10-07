МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Росстат прекратит публикацию оперативных данных о смертности от COVID-19 на фоне снижение числа смертей среди тех, у кого был диагностирован вирус, сообщили РИА Новости в статистическом ведомстве. Смертность в России в августе снизилась почти на 30 процентов

Как поясняет Росстат, смертность от COVID-19 (по всем четырем типам смертности от коронавирусной инфекции, отслеживаемым Росстатом) на протяжении этого лета сокращалась значительными темпами: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6% в годовом выражении. "В августе 2022 года смертность от COVID-19 также снизилась более чем на 90%", — сказали в Росстате.

Кроме того, сообщают в ведомстве, число смертей тех, у кого был идентифицирован вирус коронавирусной инфекции, ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, а также от новообразований (включая злокачественные образования – рак), болезней системы пищеварения, нервной системы, а также от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

В Росстате отметили, что такая ситуация значительно отличается от ситуации в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней.

"Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции", — добавили в Росстате.

Там также указали, что информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствие с планом статистических работ.