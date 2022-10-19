МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту. Мурашко рассказал об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.

В сопроводительных материалах отмечается, что создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, "обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке,…позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан".

На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям — участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве. В ведомстве также отметили, что участие аптек в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств будет добровольным.

Документом вводится норма, по которой в рамках эксперимента его участники вправе дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, в том числе сформированному в форме электронного документа в личном кабинете гражданина на "Госуслугах".

По словам главы социального комитета Совфеда Инны Святенко, в перечень не попадут лекарства, которые содержат наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, иммунобиологические, радиофармацевтические, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%, лекарства с температурным режимом хранения ниже 15 градусов, а также препараты, которые изготовлены аптечными организациями.

"Также положения федерального закона не распространяются на льготные препараты, которые отпускаются бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение за счет бюджетных средств", — отметила парламентарий.

Кроме того, законом устанавливается обязанность аптечных организаций при продаже рецептурного препарата дистанционным способом "обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт и будет осуществлена доставка", заключила политик.