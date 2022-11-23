Минпромторг: производство вакцин от COVID в России не прекращается
Гамглавы Минпромторга Осьмаков: производство и разработка вакцин от COVID в России не прекращается
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Производство и разработка вакцин от коронавируса и гриппа в России не прекращаются и идут постоянно, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
"Производство вакцин от ковида и гриппа продолжается все время. Потому что все время меняются штаммы, и все время есть желание сделать поливалентную вакцину, чтобы запихнуть туда антиген от всего,…чтобы одним уколом у вас закрывалось и несколько штамов гриппа, и ещё ковид….Эти работы идут все время и не прервались не на секунду", — сказал он.
Осьмаков принимает участие в межрегиональном экономическом промышленно-энергетическом форуме и специализированной выставке "ПромЭнергоВолга2022" в Волгограде.
https://1prime.ru/health/20221123/838928359.html
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