ВОЛГОГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Производство и разработка вакцин от коронавируса и гриппа в России не прекращаются и идут постоянно, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. "Герофарм" запускает производство вакцин на заводе в Оболенске

"Производство вакцин от ковида и гриппа продолжается все время. Потому что все время меняются штаммы, и все время есть желание сделать поливалентную вакцину, чтобы запихнуть туда антиген от всего,…чтобы одним уколом у вас закрывалось и несколько штамов гриппа, и ещё ковид….Эти работы идут все время и не прервались не на секунду", — сказал он.

Осьмаков принимает участие в межрегиональном экономическом промышленно-энергетическом форуме и специализированной выставке "ПромЭнергоВолга2022" в Волгограде.