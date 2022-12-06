МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Дополнительные средства на зарплаты медикам в размере 58,6 миллиарда рублей уже направлены в регионы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Минздрав учитывает новые регионы в расчетах по бюджетам, заявил Мурашко

О том, что кабмин направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда он отметил, что обеспечение достойной оплаты труда медиков — это один из приоритетов деятельности правительства. В соответствии с "майским указом" президента РФ Владимира Путина, зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону, а врачи должны зарабатывать в два раза больше.

"Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 миллиардов рублей. Уже все средства направлены в регионы ", — сказал Мурашко журналистам.

Министр уточнил, что они должны быть выплачены медикам или направлены на покрытие необходимых расходов.