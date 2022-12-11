МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ профинансирует в 2023 году выплаты медработникам за выявление онкологии, сообщается на сайте кабмина. Мурашко заявил о направлении допсредств в регионы на зарплаты медикам

"Правительство направит финансирование на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии. В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

Кроме того, при подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.