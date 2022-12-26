МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Москва и Тюменская область будут сотрудничать в сфере туризма и культуры

"Москва традиционно является лидером по продолжительности жизни среди многих регионов. Конечно, пандемия не прошла даром, она внесла свои коррективы, и ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет около 77 лет, но даже по этому значению мы третьи в стране после Ингушетии и Дагестана — регионов, традиционно относящихся к долгожителям", — сказала она.

"Но радует, что за девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию", — отметила Ракова.

Вице-мэр выразила надежду, что в ближайшее время Москва войдет в клуб тех, "кому за 80".

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