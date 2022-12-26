В Москве измерили темпы роста ожидаемой продолжительности жизни
Заммэра Ракова: Москва демонстрирует наиболее высокие темпы роста продолжительности жизни в России
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Москва показывает самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва традиционно является лидером по продолжительности жизни среди многих регионов. Конечно, пандемия не прошла даром, она внесла свои коррективы, и ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет около 77 лет, но даже по этому значению мы третьи в стране после Ингушетии и Дагестана — регионов, традиционно относящихся к долгожителям", — сказала она.
"Но радует, что за девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию", — отметила Ракова.
Вице-мэр выразила надежду, что в ближайшее время Москва войдет в клуб тех, "кому за 80".
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://1prime.ru/health/20221226/839305192.html
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