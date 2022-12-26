МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В 2023 году в Москве будут проиндексированы на 12% тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание стационарной помощи проиндексируют, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В Москве измерили темпы роста ожидаемой продолжительности жизни

По ее словам, цель столичных властей — наличие у всех клиник — и вновь введенных, и работающих — возможности оказывать медицинскую помощь полноценно: приобретать современные лекарства, расходные материалы, повышать зарплату сотрудникам.

"Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток", — сказала заммэра.

Ракова также сообщила, что в следующем году в городе запустят три новые программы по стационарной медпомощи.

"Мы запускаем три новых программы, которых раньше никогда в Москве не было, по оказанию стационарной медицинской помощи. Первое направление связано с развитием органосберегающих технологий и технологичных операций. У нас вообще в городе высокий уровень применения лапароскопии, в первую очередь речь идет об этом. Но мы хотим еще этот уровень повысить и выйти на максимальную планку, которая вообще возможна в современных условиях", — пояснила она, отвечая на вопрос о главных задачах на следующий год. В мэрии Москвы заявили, что COVID-19 стал управляемым

Заммэра отметила, что вторая программа — это повышение объема высокотехнологичной медицинской помощи по тем заболеваниям, которые формируют основную структуру инвалидности или ранней смертности, и по тем видам медицинской помощи, которые существенно повышают качество жизни населения.

"Третья программа, она, в первую очередь, для врачей, направлена на то, чтобы апробировать в медицинских учреждениях города Москвы самые современные инновационные технологии. Они не могут быть массовыми. Но они создают для наших врачей возможность ознакомиться с этой технологией, освоить эту технологию и дальше ее уже постепенно внедрять в рутинную практику. У нас очень высокий уровень оборудования в связи с запуском скоропомощных корпусов, у нас будет открыт ряд гибридных операционных, которые позволяют проводить сложнейшие высокотехнологичные операции, одновременно несколько. А раньше на это требовалось несколько госпитализаций, теперь будем стараться делать это в рамках одной", — добавила Ракова.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 26 декабря в 11.00.