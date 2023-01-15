МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения. Правительство утвердило критерии рецептурных препаратов для продаж онлайн

Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве.

"В связи с сообщениями, что в Москве дефицит препаратов с действующим веществом "Бипериден", департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным комментарием. Информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на 4 месяца.

"Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс". Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. Более того, департаментом здравоохранения уже осуществляется закупка для обеспечения дальнейшей потребности", — добавили в сообщении.