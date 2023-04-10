МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил изменения в законодательстве, которые увеличивают до 500 тысяч рублей наказание за продажу табачной продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним лицам. Аналитики выяснили, сколько курильщиков в России предпочитают вейпы

Законопроект предусматривает соответствующие изменения в статью 14.53 КоАП. Они содержат ответственность в виде штрафа за продажу детям табачной продукции и устройств для потребления никотина:

для физлиц в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40),

для должностных лиц — от от 100 до 200 тысяч рублей (сейчас от 40 до 70),

для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300).

Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.