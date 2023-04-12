МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. После введения закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним требуется ввести штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, считает первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. Аналитики выяснили, сколько курильщиков в России предпочитают вейпы

"Необходимо еще много чего дорабатывать… Есть проблематика, связанная не только с ограничением, но и с наказанием, потому что мы прекрасно понимаем, что введены определенные ограничения, но нет ни административных штрафов, ни уголовной ответственности за повторные нарушения… это следующий этап, который будет воплощаться в жизнь", — сказал он в ходе пресс-конференции о запрете вейпов для несовершеннолетних в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Сипягин подчеркнул, что данные меры, в первую очередь, направят на тех, кто нарушает закон — продает вейпы несовершеннолетним.

Госдума во вторник приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.