МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Восемь объектов капитального строительства сферы здравоохранения, софинансируемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, введены в эксплуатацию в 2023 году, минздрав ведет мониторинг хода строительства таких медучреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. "Фармасинтез" запустит производство генсулинов в России

В материалах отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджетов ведомств за прошлый год отмечалось невысокое освоение средств в рамках федеральной адресной инвестиционной программы: 78,6% — у минздрава и 60,4% — у Роспотребнадзора. В части минздрава не введены в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, или 55,6% запланированного.

"Срок ввода в эксплуатацию семи объектов капитального строительства был перенесен постановлением правительства с 2022 на 2023 год. При этом, с начала 2023 года по настоящее время введены в эксплуатацию уже восемь объектов капитального строительства сферы здравоохранения, софинансируемых в рамках федеральной адресной инвестиционной программы",- говорится в сообщении.

Минздрав ведет постоянный мониторинг хода строительства объектов, софинансируемых из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе.