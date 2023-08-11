МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство утвердило особый порядок расчета оплаты больничного для участников специальной военной операции (СВО), вернувшихся к трудовой деятельности, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России. Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат военным

Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительством утвержден порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников СВО. Документом предусмотрен особый порядок определения среднего дневного заработка для расчета пособия по больничному листу лицам, возобновившим свою трудовую деятельность после участия в СВО…", — говорится в сообщении.

Согласно новому порядку, при расчете среднедневного заработка участникам СВО не будут учитывать календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО.

По данным пресс-службы, размер пособия по временной нетрудоспособности не снизится для участников спецоперации в связи с тем, что в этот период они не имеют заработка, который учитывается при исчислении пособий.