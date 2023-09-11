2023-09-11T08:31:27+03:00
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Попова объявила о начале кампании по вакцинации против гриппа
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В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. "Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы... ПРАЙМ, 11.09.2023
общество , здоровье, новости, россия, роспотребнадзор, вакцинация против гриппа, анна попова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", — сказала она.
Ранее ведомство рекомендовало региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ.
По словам Поповой, в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом в стране ожидается средней интенсивности.
"Мы видим в этом году более ранее начало… мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнётся ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь", — пояснила она и призвала россиян сделать прививки против гриппа, отметив, что почти 45% от необходимого объёма вакцин уже поставлено в регионы.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.