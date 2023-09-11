ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. Россиянам рассказали, что больше всего подорожало из "базовой косметички"

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", — сказала она.

Ранее ведомство рекомендовало региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ.

По словам Поповой, в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом в стране ожидается средней интенсивности.

"Мы видим в этом году более ранее начало… мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнётся ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь", — пояснила она и призвала россиян сделать прививки против гриппа, отметив, что почти 45% от необходимого объёма вакцин уже поставлено в регионы.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.