МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году вырастет до 73,1 года против 72,73 года в 2022 году, к 2046 году она достигнет 79,83 года, следует из демографического прогноза Росстата. Названы регионы - лидеры по доходам населения

В пятницу Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года, который был рассчитан с учетом результатов Всероссийской переписи населения, проводившейся в октябре-ноябре 2021 года. Тем не менее прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области).

"Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года (ранее опубликованное значение 2022 года — 72,73 года). В 2046 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни у женщин составит в 2045 году 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года", — говорится в прогнозе, где отмечается, что с 2023 года до конца 2045 года в целом будет наблюдаться стабильный постепенный рост продолжительности жизни ежегодно.

При этом доля женского населения страны будет выше, чем мужского, на всем временном интервале прогноза. Тем не менее преобладание женщин над мужчинами будет постепенно снижаться — если на 1 января 2023 года на тысячу мужчин приходилась 1151 женщина (68,1 миллион мужчин и 78,35 миллиона женщин), то в 2046 году на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин (64,91 миллиона мужчин и 73,86 миллиона женщин). Россиянам назвали четыре жизненно важные прививки для детей

Как отмечают авторы прогноза, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 миллиона человек, при этом к 1 января 2046 года население страны составит 138,77 миллиона человек. "Естественная ежегодная убыль населения снизится почти в полтора раза — с 600,7 тысячи человек в 2023 году до 402,4 тысячи человек в 2045 году — за счет увеличения рождаемости с 1,245 миллиона младенцев в 2023 году до 1,426 миллиона младенцев в 2045 году", — говорится в прогнозе.

Кроме того, будет также снижаться миграционный прирост — с 233 тысяч человек в 2023 году до 221,8 тысячи человек в 2045 году.