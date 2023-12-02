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Володин запустил опрос о необходимости маркировки энергетиков
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил среди своих подписчиков опрос о введении в России обязательной маркировки энергетиков надписями об их вреде, следует из его... ПРАЙМ, 02.12.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил среди своих подписчиков опрос о введении в России обязательной маркировки энергетиков надписями об их вреде, следует из его Telegram-канала.
Ранее в четверг в ГД внесли соответствующий законопроект.
"Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных женщин?", — говорится в сообщении Володина.
В настоящее время 83% подписчиков поддержали законопроект, 6% высказались против, 11% ответили, что им все равно. Всего проголосовало более 9 тысяч человек.
Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предоставил РИА Новости макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет и употребление его вместе с алкоголем.