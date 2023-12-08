МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Устойчивые к противомикробным препаратам опасные бактерии все сильнее распространяются по территории Украины, а граждане этой страны завозят их в Европу, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — федеральное агентство Минздрава США. "Больше помогаем Путину". Чехи разочаровались в поддержке Украины

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что украинские беженцы и направленные лечиться военнослужащие завозят в европейские страны устойчивые к антибиотикам инфекции. Газета также напомнила, что в текущем году в американском военном госпитале в Германии медики нашли у раненого украинского военного инфекцию, устойчивую почти ко всем имеющимся антибиотикам. У больного в организме выявили в том числе акинетобактерию Баумана (A. Baumannii), энтерококк фэциум (Enterococcus faecium), клебсиеллу пневмонии (Klebsiella pneumoniae), а также два вида синегнойной палочки (P. Aeruginosa).

Отмечается, что сочетание наблюдавшихся до спецоперации России на Украине высоких показателей резистентности к противомикробным препаратам, рост распространенности травматических ранений и связанной с СВО нагрузки на медучреждения "приводит к увеличению числа случаев обнаружения полирезистентных организмов, проникающих в Европу".

Согласно отчету CDC, устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приводит к большему числу смертей по всему миру, чем ВИЧ-инфекция и малярия.