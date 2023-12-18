МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Диета перед новогодними праздниками может навредить здоровью, рассказала в беседе с РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Путин рассказал, как встретит Новый год

"Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин", — сказала эксперт.

При этом, по ее словам, резко садиться на диету за несколько дней до застолий не следует. Как отметила диетолог, резкое ограничение питания с последующим употреблением жирной продукции и газированных напитков грозит проблемами со здоровьем.

Залетова посоветовала для похудения перед Новым годом уменьшить жидкость в теле, убрав из рациона соленые продукты.