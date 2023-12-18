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Диета перед новогодними праздниками может навредить здоровью, рассказала в беседе с РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , здоровье, новости, новый год, диета, эксперт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Диета перед новогодними праздниками может навредить здоровью, рассказала в беседе с РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
"Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин", — сказала эксперт.
При этом, по ее словам, резко садиться на диету за несколько дней до застолий не следует. Как отметила диетолог, резкое ограничение питания с последующим употреблением жирной продукции и газированных напитков грозит проблемами со здоровьем.
Залетова посоветовала для похудения перед Новым годом уменьшить жидкость в теле, убрав из рациона соленые продукты.