2023-12-18T14:42:19+03:00
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Шольц заболел коронавирусом
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Тест на коронавирус канцлера Германии Олафа Шольца дал положительный результат. Об этом немецкий лидер сообщил в соцсети X. "Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии", —... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , здоровье, новости, олаф шольц, коронавирус
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 18 дек — ПРАЙМ. Тест на коронавирус канцлера Германии Олафа Шольца дал положительный результат. Об этом немецкий лидер сообщил в соцсети X.
"Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии", — написал он.
Шольц подчеркнул, что надеется на легкое лечение при небольшом количестве симптомов.
Канцлер 14 декабря принимал участие в саммите стран-членов Евросоюза.