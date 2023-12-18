БЕРЛИН, 18 дек — ПРАЙМ. Тест на коронавирус канцлера Германии Олафа Шольца дал положительный результат. Об этом немецкий лидер сообщил в соцсети X. Раскрыто, почему этой зимой все постоянно болеют

"Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии", — написал он.

Шольц подчеркнул, что надеется на легкое лечение при небольшом количестве симптомов.

Канцлер 14 декабря принимал участие в саммите стран-членов Евросоюза.