МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Международная фармкомпания Astellas решила вывести с российского рынка антибиотик вильпрафен, аналогов которому в России пока нет, сообщило издание РБК. Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

По данным "Мегаптеки", во второй половине декабря в отечественных аптеках почти законочились запасы этого антибиотика. В Минздраве предложили пока заменить его азитромицином, однако отмечено, что не для всех пациентов это лекарство будет действовать.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в свою очередь, подчеркнул неожиданность подобного решения руководства Astellas. По его словам, в России у вильпрафена пока нет аналогов, хоть этот препарат и является популярным. Более того, нет информации о том, чтобы кто-то из отечественных производителей собирался начать его производить.

Издание сообщает, что препараты на основе вильпрафена используются в лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний ЖКТ и других.

Ранее 8 декабря Росздравнадзор отмечал, что за 11 месяцев 2023 года уровень стоимости жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента выросла на 3,8%. Как отметили в ведомстве, это ниже уровня инфляции.

Сообщается, что низкий темп удорожания ЖНВЛП происходит благодаря системе госрегистрации цен на лекарства, посредством которой уровень цен на препараты и их доступность на отечественном рынке находится под тщательным контролем.