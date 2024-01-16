МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Власти России одобрили программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, заявили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). Человечеству предрекли новую смертоносную болезнь

Сообщается, что, согласно программе, расходы на оказание всех видов медпомощи по ОМС увеличены. Кроме того, регламентирован порядок проведения диспансеризации и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус.

В соответствии с данными, особое внимание будет отведено оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми, оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий во внеочередном порядке. Также впервые ОМС будет включать консультации у медицинского психолога.

В 2024 году субвенции достигнут наибольший за последние пять лет рост, который составит 373,2 миллиарда рублей (113,6%).

В фонде также отметили изменения в структуре расходов по видам и условиям оказания медпомощи. Так, больше 175 миллиардов рублей направят на первичную медико-санитарную помощь. Также в текущем году в базовую программу ОМС будут переведены 25 наиболее востребованных методов лечения по таким профилям как "Акушерство и гинекология", "Педиатрия", "Офтальмология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Травматология и ортопедия" и "Урология".

Согласно материалу, также предусмотрен рост на 13,6% затрат на оказание медпомощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями. Увеличено финансирование и нормативы объема по профилю "Онкология" и по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о возникновении новой "болезни X", которая может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия COVID-19. Вышеупомянутое заболевание было включено в повестку обсуждения на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.