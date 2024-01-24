МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Объем закупок Россией лекарств в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился на 7%, до 864,3 миллиарда рублей, сообщило издание РБК со ссылкой на данные аналитической компании Headway Company. Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

Отмечается, что в то же время Минздрав отрицает сокращение государственных закупок медикаментов.

Как сообщает компания, речь идет о закупках лекарств как на федеральном, так и на региональном уровнях. Начиная с 2018 года, объем закупок препаратов увеличивался, однако в 2022 году, по мере спада заболеваемости коронавирусом, закупки сократились на 4,8%. В 2023 году они упали больше всего.

Тем не менее, как подчеркивали в Минздраве, объем заключенных в 2023 году контрактов на покупку лекарст напротив увеличился на порядка 36 миллиардов рублей. Этот список контрактов может включать как те, которые были заключены в 2023 году, так и те, которые заключили в 2022 году, но поставки по ним продолжались в 2023 году.

В Headway Company уточнили, что за 2023 год сахаропонижающих препаратов для пациентов с диабетом было приобретено на 36 миллиардов рублей, что на 66% больше год к году. Это обусловлено опасениями касательно сокращения поставок инновационных западных лекарств.