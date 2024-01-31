МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия обеспечивает 75 процентов жизненно важных лекарств за счет собственного производства, рассказал президент России Владимир Путин. Российские производители лекарств готовы нарастить поставки в Мьянму

"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько — 75 процентов обеспечиваем за счет собственного производства, 75 процентов! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

По словам главы государства, "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать". Он добавил, что речь идет не только о медикаментах, но и о науке, развитии технологий, внутреннем рынке и производстве.

По данным Росстата от 27 декабря 2023 года, Россия за 11 месяцев увеличила производство лекарственных препаратов на 0,6 процента. При этом выпуск лекарств в ноябре на 28,8 процента превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что производство сывороток и вакцин в годовом выражении выросло на 78 процентов, фармацевтических субстанций — на 19,3 процента, провитаминов, витаминов и их производных — на 39,8 процента.