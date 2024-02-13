МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку, говорится в пресс-релизе компании PorMedTec, занимающейся подобными разработками под эгидой Университета Мэйдзи. Япония вложит средства в проект оптоэлектронных полупроводников

"Венчурная компания PorMedTec, основанная на базе Университета Мэйдзи, и американская биотехнологическая компания eGenesis, занимающаяся разработкой органов и клеток, пригодных для трансплантации человеку, впервые в Японии успешно произвели генетически модифицированных клонированных свиней для ксенотрансплантации. Три свиньи родились 11 февраля и в будущем будут предоставлены медицинским учреждениям Японии для предклинических исследований", — говорится в документе.

Основанная в 2015 году американская компания eGenesis осенью прошлого года представила результаты исследований, в рамках которых они пересадили почки карликовых домашних свиней, в геном которых были внесены модификации, чтобы сделать ткани совместимыми с организмами других видов, в данном случае приматов.

Максимальная продолжительность жизни макак с пересаженными от таких животных почками составила 758 дней.

"Нехватка донорских органов в медицине трансплантации является насущной глобальной проблемой. В последние годы в Японии трансплантация органов может реально быть проведена только около 3% подавших на это заявку. Одной из причин этого является крайний дефицит доноров органов", — отмечается в пресс-релизе.

С целью содействия решению данной проблемы в сентябре 2023 года PolMedTech импортировала генетически модифицированные свиные клетки от eGenesis и использовала технологию клонирования соматических ядер, разработанную Международным институтом биоресурсов при Университете Мэйдзи, для создания клонированных поросят. Как ожидается, поросята будут переданы в исследовательские институты Японии с целью начала проведения исследований по пересадке органов приматам до конца этого года.