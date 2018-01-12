СМИ: Проект "дорожной карты" по развитию МСП в РФ обещает налоговые послабления

МОСКВА, 12 янв ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ направило в ведомства и бизнес-объединения проект "дорожной карты" по выполнению в 2018-2019 годах "Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года", проект нового документа обещает МСП целый ряд налоговых послаблений, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Cтратегия развития малого и среднего бизнеса была утверждена в июне 2016 года, новая "дорожная карта" описывает, что должно быть сделано для ее реализации в этом и следующем году, отмечает издание. Самый конкретный раздел документа посвящен фискальной политике. В частности, министерство предлагает снизить ставку налога на прибыль на первые два года деятельности для малого бизнеса, переходящего с упрощенной системы налогообложения на общий фискальный режим. Предлагается также расширить налоговые каникулы, действующие сейчас для самозанятых граждан, на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Компаниям на "упрощенке" и едином сельхозналоге министерство предлагает добровольно становиться плательщиком НДС для встраивания в цепочки поставщиков крупного бизнеса. Для патентной системы налогообложения обещано расширение видов деятельности. Кроме того, предусмотрено уменьшение размера уплачиваемого налога по патенту на сумму страховых взносов во внебюдженые фонды. Также Минэкономразвития анонсирует возможность оплачивать патент и страховые взносы одновременно с регистрацией индивидуальных предпринимателей в режиме одного окна.

Кроме того, предлагается установить на федеральном уровне нормативы единых отчислений доходов от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты "с учетом дифференциации налогооблагаемой базы по видам муниципальных образований". Кроме фискальной, документ обещает сокращение и административной нагрузки. Предлагаются бессрочные "надзорные каникулы" для МСП. Есть также пункты о дифференциации административных санкций и о введении льготного периода уплаты штрафов, отмечает газета.

По части доступа бизнеса к финансированию Минэкономразвития включило в "дорожную карту" уже фактически выполненный пункт о запуске программы предоставления отдельным видам МСП льготных кредитов по конечной ставке 6,5% годовых. Министерство намерено также сделать финансирование доступнее и с помощью упрощения условий кредитования, в частности, дать предпринимателям возможность обеспечивать кредит за счет оборотных средств, а также получать отсрочку уплаты в первый год обслуживания кредита, пишет издание.

Предложения и замечания к документу министерство ждет от бизнеса и ведомств до 15 января, ссылается газета на письмо замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева.