АЕБ: Продажи новых легковых машин и LCV в 2017 г в РФ выросли на 12%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2017 году в России выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим годом, до 1,59 миллиона единиц, сообщил журналистам глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В декабре продажи выросли на 14%, до 166 тысяч штук, добавил он.

Как уточняется в материалах АЕБ, продажи "АвтоВАЗа" AVAZ в декабре выросли на 18%, до 32,58 тысячи машин, продажи Kia выросли незначительно, до 13,211 тысячи, Hyundai - на 7%, до 14,977 тысячи, Renault - на 6%, до 14,555 тысячи, VW - на 37%, до 10,366 тысячи единиц.

При этом продажи УАЗа снизились на 22%, до 4,623 тысячи машин, Audi - на 12%, до 1,452 тысячи единиц.

По словам Шрайбера, АЕБ в 2018 году впервые решил не давать годовой прогноз по продажам новых легковых машин и LCV в РФ из-за отсутствия определённости в планах правительства РФ по увеличению утилизационного сбора на автомобили.