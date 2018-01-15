Продажи автомобилей Volkswagen в 2017 г выросли до рекордных 6,23 млн

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Volkswagen в 2017 году увеличил продажи автомобилей на 4,2% - до рекордного уровня в 6,23 миллиона штук, говорится в сообщении компании.

При этом в декабре в годовом выражении продажи увеличились на 5,6% и составили 594,1 тысячи автомобилей. Сильнее всего по итогам года продажи увеличились в России - на 20,4%, до 89,4 тысячи автомобилей. Наибольшее падение зафиксировано на домашнем рынке производителя, в Германии, где продажи уменьшились на 4,7% - до 531,6 тысячи штук.

"Бренд Volkswagen в 2017 году доставил клиентам во всем мире суммарно 6,23 миллиона автомобилей, что стало самым успешным годом в истории компании. Китай, крупнейший единый рынок, является главным драйвером этого позитивного развития", - отмечается в релизе. По итогам ушедшего года продажи в Китае выросли на 5,9% и составили 3,18 миллиона автомобилей.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.