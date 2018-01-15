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УАЗ нарастил экспорт в 2017 г на 47%


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ульяновский автозавод (входит в группу Sollers Вадима Швецова) нарастил экспорт в 2017 году на 47% - до 5,101 тысяч машин, говорится в сообщении компании.

"Значительный прирост продаж касается как дальнего, так и ближнего зарубежья. За пределами СНГ – в государства Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки – в 2017 году было поставлено 1,124 тысячи автомобилей УАЗ. Таким образом, рост продаж в дальнем зарубежье составил 78%. В лидерах по закупкам ульяновских машин – Монголия (422 автомобиля), Китай (167 автомобилей), Эквадор (100 автомобилей)", - отмечает компания.

Продажи УАЗа в СНГ выросли на 40% - до 3,977 тысяч штук. Главным экспортным рынком для Ульяновского автозавода по-прежнему остается Казахстан, куда в 2017 году отправлено 2,151 тысяч автомобилей. Из ближнего зарубежья компания также отмечает результаты продаж в Белоруссию (932 автомобиля) и Узбекистан (346 автомобилей).

Всего за прошедший год УАЗ поставил продукцию в 41 страну. "Завод производит для экспорта весь модельный ряд с бензиновыми и дизельными двигателями ЗМЗ: "Патриот", "Хантер", "Пикап", "Карго", семейство классических коммерческих автомобилей (только бензиновые версии), а также новый легкий грузовик УАЗ "Профи", который уже можно найти в дилерских центрах не только стран СНГ, но и на американских, азиатских и африканских рынках", - сообщает компания.

УАЗ планировал экспортировать в 2017 году не менее семи тысяч автомобилей, а к 2020 году нарастить экспорт до 20 тысяч машин в год (30% от общих продаж). В 2016 году завод экспортировал около 3,5 тысячи машин. В планах на 2018 год рост экспорта до 8 тысяч авто, говорил глава Ульяновской области Сергей Морозов.

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