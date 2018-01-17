МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автобусов в РФ в 2017 году выросли на 13,4%, до 11,7 тысячи единиц, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"Объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России по итогам 2017 года составил 11,7 тысячи единиц, что на 13,4% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Лидером этого рынка является российский производитель ПАЗ, на долю которого приходится свыше 60% от общего объема. Продажи ПАЗов выросли на 27,3% и составили почти 7,6 тысячи штук.

Агентство отмечает, что самыми популярными на российском рынке автобусами в 2017 году стали отечественные бренды. Так, на втором месте располагается "ЛИАЗ", показатель которого составил около 1,5 тысячи экземпляров, то на 21% меньше, чем годом ранее, на третьем - "Нефаз", продажи которых снизились на 17,3%, до 501 автобуса. Замыкают пятерку лидеров КАвЗ с продажами в 366 автобусов (снижение на 1,1%) и Volgabus - 362 единицы, рост составил 31,2%.

В марочном рейтинге автобусов иностранного производства на российском рынке лидирует белорусский МАЗ, продажи которого снизились в 1,6 раза, до 359 штук, в общем рейтинге он занимает шестую позицию. Следом за ним идет китайский Yutong, продажи которого выросли в 5 раз, до 276 единиц. В тройку лидеров среди иномарок также входит и китайский Higer, рост продаж которого составил 6,7 раза, всего было продано 168 автобуса этой марки. При этом наиболее популярным автобусом иностранного производства является 47-местный автобус Yutong ZK6129h, продажи которого увеличились в 9,3 раза, до 204 штук.

Самой популярной моделью автобусного рынка в РФ является высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результат которого в 2017 году составил 3,4 тысячи единиц, снижение на 10,3%. Отмечается, что на втором, третьем и четвертом местах располагаются также представители Павловского автозавода - автобус малого класса ПАЗ-3204 с продажами в 2,51 тысячи машин (рост в 2,6 раза), автобус среднего класса ПАЗ-4234 (872 штуки, рост в 1,6 раза) и автобус малого класса ПАЗ-3203 с продажами в 734 штук (рост на 26,8%). Замыкает пятерку лидеров низкопольный автобус большого класса ЛИАЗ-5292, продажи которого снизились на 13,2%, до 692 штук.