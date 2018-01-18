FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Peugeot к 2025 году электрифицирует всю линейку автомобилей


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Peugeot SA Карлос Таварес заявил, что французский автопроизводитель намерен к 2025 году представить электрические версии всей линейки легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей. Об этом стало известно от издания Automotive News, сообщает Dow Jones.

Согласно отраслевой газете, Таварес выступил на Всемирном конгрессе Automotive News, который состоялся в Детройте, штате Мичиган, и заявил, что Peugeot намерена представить 40 электромобилей под брендами Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS.

Как сообщила Automotive News, компания также планирует к 2030 году предложить функции самоуправления для 80% автомобилей, причем для 10% машин будет использоваться технология 4-го или 5-го уровня автономности, то есть не требующая участия водителя.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ