Peugeot к 2025 году электрифицирует всю линейку автомобилей

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Peugeot SA Карлос Таварес заявил, что французский автопроизводитель намерен к 2025 году представить электрические версии всей линейки легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей. Об этом стало известно от издания Automotive News, сообщает Dow Jones.

Согласно отраслевой газете, Таварес выступил на Всемирном конгрессе Automotive News, который состоялся в Детройте, штате Мичиган, и заявил, что Peugeot намерена представить 40 электромобилей под брендами Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS.

Как сообщила Automotive News, компания также планирует к 2030 году предложить функции самоуправления для 80% автомобилей, причем для 10% машин будет использоваться технология 4-го или 5-го уровня автономности, то есть не требующая участия водителя.